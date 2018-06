D'Lëtzebuerger Sprooch soll méi gefërdert ginn, sot den Educatiounsminister Claude Meisch bei der Presentatioun vum Gesetzprojet Uganks Mäerz an der zoustänneger Chamberkommissioun.Den zukünftege Kommissär soll domat chargéiert ginn, en Aktiounsplang op déi nächst 20 Joer auszeschaffen, ze koordinéieren an ze iwwerwaachen. Den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch soll iwwerdeems als Missioun kréien, d'Reegelen iwwert d'Orthographie an d'Grammaire vun eiser Sprooch opzestellen. E weidere But ass, déi eenzel Utillen an Dictionnairen, wéi den lod.lu oder de spellchecker.lu op enger Plaz ze zentraliséieren, wou sech d'Bierger iwwert déi richteg Schreifweis vum Lëtzebuergesche kënnen informéieren.Donieft soll ee literaresche Präis an d'Liewe geruff ginn, fir Initiativen ze éieren, déi am Sënn vun der Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch ënnerholl goufen. Den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch soll donieft vu Professionelle geleet ginn, anescht wéi de Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, fir deen Haaptsächlech Benevoller schaffen.Rapporter vum Gesetzprojet ass den DP Deputéierte Claude Lamberty.Am Journal vun 7.30 Auer schwätze mir mat him iwwert d'Wichtegkeet vun dësem Gesetz.