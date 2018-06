Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Nieft dem Grand-Duc Henri an der Groussherzogin Maria Teresa hunn och den Ierfgroussherzog Guillaume an d'Ierfgroussherzogin Stéphanie d'Gäscht bei perfektem Wieder empfaangen.Och e Fotograf vun RTL huet dierfe mat derbäi sinn, an huet eis e sëlleche flott Andréck matbruecht.En Donneschdeg ass dann den zweeten Deel vun der Gaardeparty, wou weider Gäscht op Schlass Bierg invitéiert sinn.