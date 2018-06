© RTL Archivbild

De Landwirtschaftsministère huet decidéiert, datt d'Organisateure vun der Hondsaustellung keng kuerzfristeg Autorisatioun méi kréien, fir dëst Joer Uganks September sou eng Foire an der Luxexpo z'organiséieren.



Bei der leschter Editioun am Abrëll, hat d'Police zwee Hënn aus engem Auto gerett, an deem d'Fënsteren zou waren. D'Déieren waren iwwert eng länger Zäit agespaart an haten näischt z'iessen. Zejoert gouf et schonn eng Polemik wéinst engem ähnleche Fall vun Déierequälerei um Parking.



D'Autoritéiten haten dowéinst schonn d'Kontrolle verschäerft.



Den Organisateur ass opgefuerdert e Konzept ausschaffen, an deem d'Gesondheet an d'Wuel vum Déier garantéiert ginn, fir datt d'Hondsausstellung d'nächst Joer an de bescht méigleche Konditiounen ofgehal ka ginn. Am Communiqué vum Ministère gëtt och präziséiert, datt dat neit Déiereschutzgesetz et verbitt, datt Hënn d'Oueren oder de Schwanz coupéiert kréien.