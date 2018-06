An Zukunft riskéiere Leit, déi Secouristen drun hënneren, fir Persounen an Nout ze hëllefen, Prisongsstrofe vu bis zu 5 Joer a Geldstrofe vu bis zu 10.000€

An deem Sënn hunn de Justizminister Felix Braz an den Inneminister Dan Kersch um Mëttwoch de Moien en Avant-projet de loi virgestallt, duerch deen den Artikel 410-2 vum Code penal ergänzt gëtt.

Bis elo konnten doriwwer just Leit bestrooft ginn, déi Persounen an Nout net gehollef hunn. Elo kënnt eben dobäi, dass ee Secouristen net däerf drun hënneren, fir sou Persounen zur Hëllef ze kommen.



Dem Inneminister no goufen dëst Joer iwwregens scho 25 Fäll vun Aggressioune vu Secouriste gemellt, dorënner der 3, an deenen der mat Waffen oder anere Géigestänn bedreet goufen.



PDF: Text vum Projet de loi