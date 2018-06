© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen

660 ëffentlech Petitioune goufen tëscht 2014 an dem 13. Juni vun dësem Joer an der Chamber deposéiert. 26 vun de 660 Petitiounen haten de Seuil vun de 4.500 Ënnerschrëften depasséiert a goufen an der Plenière diskutéiert.Bannent engem Mount ginn an der Moyenne eng 13 ëffentlech Petitiounen deposéiert. Donieft goufen et eng 57 ordinär Petitiounen. Alleng an de leschte 6 Méint wier eng Petitioun pro Schaffdag eragereecht ginn, sot de President vun der zoustänneger Kommissioun Marco Schank e Mëttwoch de Moien bei der Presentatioun vum Bilan. 187 Petitioune goufen allerdéngs bannent engem Joer evakuéiert, well se de Seuil vun de 4.500 Ënnerschrëften net gepackt hunn.Virun allem awer géif ee mierken, datt d'Medie méi dacks iwwert d'Petitiounen informéieren. Et sinn dann dacks déi Petitiounen, respektiv déi, déi vun engem Kollektiv, wéi enger Gewerkschaft kommen, grouss Chancen hunn, fir de Seuil z'erreechen. Eng Zäit no der Diskussioun an der Chamber freet d'Kommissioun da bei de Petitiounen no, ob si zefridde sinn, mat deem, wat se gesot kruten, respektiv mat der Manéier, wéi et ëmgesat gouf. An do huet een natierlech déi, déi zefridde sinn, an och déi aner. E Beispill, wou een zefridde Petitionären hat, war bei gratis ëffentlechen Transport fir all Schüler, wat jo scho virum Debat ëmgesat gouf. De Marco Schank präziséiert awer och, datt net automatesch eng Petitioun, déi diskutéiert gëtt, och genau dat bréngt, wat de Petitionär gefrot huet.D’Transport an d’Securité Routière, esou wéi d'Institutioune sinn déi Themeberäicher, wou am meeschte Petitiounen eragereecht goufen, esou nach den President vun der Petitiounskommissioun. Am meeschten Ënnerschrëfte krut iwwregens d'Petitioun iwwert d'Lëtzebuerger Sprooch mat 14.500 Ënnerschrëften.