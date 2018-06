Fedas: Zesumme méi staark (27.06.2018) D'"Federation des acteurs du secteur social au Luxembourg" regruppéiert d'"Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil" an d'"Entende des Foyers de Jour".

Fedas: Reportage Yannick Mertens



Dora regruppéiert si Jugendhaiser, Foyeren, Spideeler an Altersheemer, fir nëmme vereenzelter ze nennen.

© Pierre-Marie Koch

Dës Fusioun wäert budgetär fir 2018 keng zousätzlech Käschte generéieren."Et ass eng Fusioun, déi wichteg war, fir d'Membere méi staark virun de Ministèren ze representéieren, awer och fir e wichtege Gespréichspartner ze ginn", housch et op der Presentatioun.Froen, déi d'Fedas beschäftegen an déi am Dialog mat deene vereenzelte Ministèrë musse gekläert ginn, sinn ënnert anerem déi vum Rekrutement vun engem Secteur, deen expandéiert, mä net nëmmen.Fir déi kommend Legislaturperiod huet d'Fedas schonn en Dossier mat wichtege Punkten ausgeschafft, fir mat der nächster Regierung doriwwer ze diskutéieren an eng Léisung ze fannen.