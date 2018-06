Rietsruck zu Péiteng op der Gemeng? (27.06.2018) De Joe Thein an d'Sandra Schwachtgen vun "déi Konservativ" goufe vum Gemengerot an d'Kommissioun, déi sech ëm d'Integratioun bekëmmert, gewielt.

Lokal Onstëmmegkeete gëtt et den Ament am Péitenger Gemengerot. D'Piratepartei schwätzt vun engem geféierleche Rietsruck. Dat, well nom Parteipresident vun déi Konservativ Joé Thein, elo och d'Vizepresidentin Sandra Schwachtgen an d'Péitenger Integratiouns-Kommissioun gewielt gouf. De Reproche vun de Pirate riicht sech virun allem un d'CSV, déi mat hirem Vott e kloert Zeechen no Riets gesat hätt.

Tensioune waren ze spieren tëscht dem Pirat Marc Goergen an dem Konservative Joe Thein. Virun der Gemeng zu Péiteng huet RTL mat den zwee Politiker iwwer dës Problematik geschwat. De Joé Thein an d'Sandra Schwachtgen sinn elo an der Kommissioun, déi sech ëm d'Integratioun bekëmmert. Fir de Marc Goergen, Gemengeconseiller vun der Piratepartei, kann et net sinn, dass zwee riets Politiker an där Kommissioun sinn.



Beim Vott lescht Woch am Gemengerot hätt virun allem d’CSV zesumme mat déi Gréng an de Piraten d’Geleeënheet gehat, dee Rietsruck z’evitéieren, huet de Marc Goergen erkläert. Dat hätt awer dunn wéinst der CSV net geklappt. De Reproche vun de Piraten: d'CSV géif Rietsgesënnter ënnerstëtzen.



De Buergermeeschter wollt sech net an d'Ronn gesellen, huet isoléiert reagéiert. De Pierre Mellina sot, d’Parteikaart vum Kandidat, respektiv der Kandidatin hätt bei deem Vott keng Roll gespillt. Hei géife Bierger a keng Politiker sech mellen. Dat ass och dem Joé Thein säin Argument. De Parteipresident vun déi Konservativ huet betount, seng Partei hätt keng Persoun beoptraagt, sech op déi fräi Plaz an der Integratiounskommissioun ze mellen. Op de soziale Medie feieren déi Konservativ allerdéngs d'Nominatioun vun hirer Politikerin. Dass elo riets Gedanke mat an d'Kommissioun bruecht ginn, bezweiwelt keen.

© Facebook vun "déi Konservativ"

Fir d’Piratepartei géif elo näischt anescht iwwreg bleiwen, ewéi d’Resultat vum demokratesche Vott z’akzeptéieren, sot de Marc Goergen. Averstane wär ee mat der Situatioun elo awer net. Verschidde Persounen aus dem Gemengerot wären um rietsen Ae blann gewiescht, huet de Marc Goergen betount.

40 Prozent Auslänner huet Péiteng. E Rietsruck verlaangen déi mannst Péitenger. Bei de Gemengewalen zejoert kruten déi Konservativ nëmmen 2 Prozent vun de Stëmmen.



Communiqué vun de Piraten: Joé Thein vom Gemeinderat gewählt. Auf dem rechten Auge blind?

Communiqué vun de Piraten: Erneuter Rechtsruck im Gemeinderat. Auf dem rechten Auge blind!

Communiqé vun de Piraten: Ordre du Jour vum Gemengerot