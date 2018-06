Punkt-fir-Punkt: Congé Parental Plus, Sozialpartner dogéint (27.06.2018) An engem Punkt fir Punkt kucke mir op dës Propos vun der DP, dee bei de Sozialpartner net gutt ukënnt. "Esou net" soe si.

Obwuel jo de Congé Parental jo eréischt 2016 reforméiert gouf, wëllen d'DP an och déi Lénk elo nach e Schratt méi wäit goen. An de Statistike vun der Zukunftskeess gesäit een, datt zanter den Ännerunge vum Congé parental d'Zuele vun de Leit, déi en huelen, eropgaange sinn. Waren et 2016 nach 4.361 Leit, waren et der 2017, wéi d'Reform a Kraaft war, 8.251 Leit. Erkläre kann een dat Ganzt, datt een am aktuelle Congé parental eng besser Remuneratioun kréien, déi ass vun 1.800 op bis zu 3.300 Euro eropgaangen. En zweete Phänomen ass awer och, datt et elo méi flexibel Modeller ginn.D'DP wëll awer elo nach méi wäit goen, dat mam Argument, datt d'Leit nach méi Zäit sollen hunn, fir hir Famill. Dat kéinten, nom reguläre Congé parental dann nach eng Kéier 18 Méint vollzäit respektiv 36 Méint deelzäit sinn. Do muss ee sech awer d'Fro stellen, ob een de Suergen an de Realitéiten an de Betriber entgéint kënnt, wat d'Patronat an och d'Gewerkschaften als net realistesch ugesinn. Fir d'Gewerkschaften ass et kloer, datt et fir d'Leit, déi 18 Méint doheem sinn, eng laang Zäit ouni Paie ass. Ma och d'Salariéen um Terrain maache sech do Suergen, souwuel ëm hir Plaz wéi och, datt si an der Karriär einfach ofgehaange ginn.Vum Patronat dann heescht et, datt ee vill investéiert, fir gutt Leit ze fannen an déi dann ze forméieren. Wann déi awer dann annerhalleft bis zwee Joer feelen, mécht dat engem d'Liewen nach méi schwéier. Déi Reflexiounen op villen Niveaue schéngen awer am Moment vun der Politik verkannt ze ginn. Et huet een d'Impressioun, datt déi Propos vun der DP nach net ausgeräift genuch wier. Dorobber ugeschwat huet d'Parteipresidentin Corinne Cahen gesot, datt ee sech bewosst ass, datt déi 18 Méint net alle Liewensrealitéiten entspriechen, mä dat een domadder eng Diskussioun kann ustoussen, fir zum Beispill, e Recht op Deelzäitaarbecht fir 36 Méint kann hunn.Et ass e clevere Schachzuch vun der DP, fir op den Terrain vun der Familljepolitik ze goen, well een esou enger CSV de Wand aus de Segele kann huelen. An awer, wann een dat wëll duerchzéien, muss een d'Sozialpartner all mat abannen.