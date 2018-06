Eng Fra hat am Januar zejoert eng Demande am Gesondheetsministère agereecht, fir d'Autorisatioun ze kréien, als Psychotherapeutin schaffen ze kënnen.

„Den Tribunal administratif erkennt de Recours als justifizéiert un an annulléiert eng Décisioun vun der Gesondheetsministesch: Den Dossier huet bei d'Lydia Mutsch zréckzegoen.“





Verwaltungsgeriicht Psychotherapeutin/Reportage Eric Ewald



Sou heescht et an engem Uerteel, mat deem d'Verwaltungsgeriicht an 1. Instanz enger Fra, déi Psychotherapeutin wëll ginn, an hirem juristesche Sträit mat der Ministesch Recht ginn huet, Eric Ewald:

D'Fra hat am Januar zejoert eng Demande am Gesondheetsministère agereecht, fir d'Autorisatioun ze kréien, als Psychotherapeutin schaffen ze kënnen. Am Juli hat d'Ministesch déi Demande refuséiert; d'Lydia Mutsch hat geäntwert, si géif sech den Avis vun ënnert anerem dem Collège médical uschléissen, dass d'Fra d'Formatiounskonditiounen dofir net erfëlle géif. D'Fra war am August op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, fir déi Ministeschdécisioun annulléiert ze kréien, well si weder vum Collège médical convoquéiert, nach gehéiert gi wär; dat géif deem säin Avis ongülteg maachen. Fir de Vertrieder vun der Regierung misst de Collège médical dee Betraffenen awer net fir sou eng Entrevue bei sech ruffen.

D'Riichteren hale fest, dass am entspriechende groussherzogleche Reglement steet, de Collège médical géif dee Concernéierte fir e Gespréich convoquéieren; wa sech dobäi erausstelle géif, dass deem seng Kenntnisser net duergoe géifen, kéint de Collège médical dem Betraffenen un d'Häerz leeën, déi Kenntnisser z'erweideren. D'Geriicht war net mam Argument vum Vertrieder vun der Regierung averstanen, dass sou e Gespréich net obligatoresch wär; et wär néierens eng Spuer ze fanne vum net obligatoresche Charakter vun där Convocatioun.

Au contraire stéing kloer am Reglement, dass de Collège médical de Concernéierte bei sech ruffe géif; deemno wär déi Convocatioun séier wuel obligatoresch. Vu dass d'Fra net convoquéiert gouf, wär d'Ministeschdecisioun a Violatioun vum entspriechende Reglement geholl ginn, soudass d'Fra net beweise konnt, ob si d'Formatiounskonditiounen erfëlle géif oder net. Et léich deemno eng substanziell Irregularitéit vir, an dofir wär d'Decisioun vun der Gesondheetsministesch z'annuléieren.