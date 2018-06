© Screenshot vu Facebook

Dës Affär hat am Hierscht 2014 fir eng gewëssen Opreegung gesuergt, well e jonke Mann dunn op Halloween eng Horror-Clown-Attack op sech gemellt hat.



An der Stad wär hie vun 3 bis 4 där Clownen ugegraff a verwonnt ginn. De Mann hat Stonnen drop op Facebook Fotoe vu senge Blesse publizéiert.



© Screenshot vu Facebook



Allerdéngs war de Parquet dovun ausgaangen, dass déi ganz Geschicht erfonnt war an de Mann sech selwer blesséiert hat, wat e Geriichtsmedeziner och éischter sou gesinn hat.



D'presuméiert Affer hat him am November 2014 erkläert, vun den Horror-Clowne fir d'éischt um Réck an dono op der Broscht verwonnt ginn ze sinn. Zu de Blesse wär et mat engem Messer, engem Cutter oder enger Schierbel komm. Allerdéngs hat de Geriichtsmedeziner keng Spuere vu Gewalt festgestallt, dass d'Blessen net mat engem Sech-dogéint-wieren iwwereneestëmmen an d'Plaze selwer zougänglech waren.



Den Ugeklote wëll owes eng Camionnette op der Strooss gesinn hunn, wat hie komesch fonnt hätt. Doropshin hätt hien Alkohol gedronk, wär ageschlof a waakreg ginn, wéi hien um Gank Kaméidi héieren hätt. Hie wär kucke gaangen an du wär et scho lassgaangen. D'Ugräifer wäre ganz roueg gewiescht, hätten hien awer menacéiert a verwonnt. Obwuel hien d'Hänn um Réck hat, wär hien u säin Handy vir an der Boxentäsch komm a seng Ex-Partnerin hätt hien dono lassgemaach. "Et ware vläicht Leit, déi mat mir e Problem haten!", huet de jonke Mann gemengt, deen e Sträit mat der Fra vu sech gewisen huet.



Op d'Fro vum President vum Geriicht, firwat hie seng Fotoen op Facebook gesat hätt, huet hie geäntwert, dass hien aner Leit hätt wëlle warnen. D'Fra sot, si hätt hirem Ex-Frënd déi Blessen net am Sträit bäibruecht, och wa si dacks Sträit gehat hätten. Am Ufank hätt si geduecht, de Mann géif Theater maachen, et wär awer hefteg, dass hien, wéi de Riichter et an d'Diskussioun bruecht huet, si sou vläicht hätt wëllen ënner Drock setzen, fir hien erëm opzehuelen.



Nodeems de Me Thönnissen, Affekot vum Mann, an de Me Pietropaolo, Affekot vun der Fra, de Fräisproch fir hir Cliente gefrot haten, huet de Vertrieder vum Parquet vun enger Rëtsch Elementer geschwat, déi beweise géifen, dass et déi Clownen net gouf. De Beschëllegte wär selwer fir déi Blesse responsabel a sollt dofir 1 Joer an d'Fra fir 6 Méint an de Prisong. Allebéid sollten och nach eng ugemoosse Geldstrof kréien.



Um Enn goufen et wéi gesot Prisongsstrofe vun 9 Méint op Suris fir béid Beschëllegt.



Beamtebeleidegung

Um Stater Geriicht gouf um Donneschdeg de Moien en Taxichauffeur wéinst Beamtebeleidegung zu engem Mount Prisong an zu enger Geldstrof vu 1.500 € condamnéiert: Et goung ëm en Tëschefall aus dem August 2016 an der Stad. Deemools wollt de Mann bei enger Policekontroll an der Neier Avenue seng Pabeieren net weisen an och net aus sengem Auto erausklammen. Hie gouf doropshin a sengem Taxi an d'Fourrière bruecht, wou um Enn eng Säitefënster hat misse futti geschloe ginn, fir de Mann aus dem Won erauszekréien.