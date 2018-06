© RTL Mobile Reporter

Dat suergt deementspriechend fir en zolitte Stau.

Et muss ee viru der Bréck erof an de Rondpoint Luerenzweiler fueren, fir dann nees aus dem Rondpoint eraus op d'A7 opzefueren, wou een dann an den Tunnel kënnt, an deem 2 vun den 3 Spuren gespaart sinn.



Feedback vun Automobilist

Engem RTL Mobile Reporter ass opgefall, dass op der Bréck aktuell guer net geschafft gëtt, dofir Onversteesdemech wisou d'Bréck gespaart ass. Da waren och am ganzen Tunnel Gousselerbierg keng Aarbechten... just nom Tunnel gouf geschafft.



Trafic-Kameraen op der A7



: Chantier op der A7 Richtung Stad op der Bréck zu Luerenzweiler. Do ass eng Bunn zou. Stau duerch de ganzen Tunnel Gousselerbierg. Oppassen