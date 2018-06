Blumme fir d’Regierung vum Mouvement écologique, well se hir Verspriechen aus dem Koalitiounsofkommes am Themeberäich Nohaltegkeet eescht geholl hätt.

Et gouf awer och Kritik, well keng grondsätzlech Ännerunge bei de Weichestellunge komm sinn, esou d’Presidentin Blanche Weber.114 Verspriechen hat d'Koalitioun a Saachen Nohaltegkeet, deen och gesellschaftlech Aspekter betrëfft, gemaach. 11 goufen net ugepaakt, dorënner d'Limitéierung vun den Nuetsflich. 41 wären an der éischter Phas vun der Ëmsetzung, wéi Naturschutz a Landwirtschaft méi no uneneebréngen. 44 wäre scho méi wäit, Beispill Juegdgesetz an 18 wären der realiséiert ginn, dorënner den Tram.En anere wichtege Punkt wär de Waasserschutz: Nei Erhiewunge vum Ëmweltministère géifen nämlech weisen, datt Lëtzebuerg, och nom Ausbau vum Stauséi den 1,1 Milliounen-Awunnerstaat net géif packen an och keng wieder waasserintensiv Betriber kéint ophuelen.

Am Virfeld vun de Walen an un d’Adress vun de politesche Parteien huet de Mouvement 27 sougenannte Essentials, also zentral Fuerderungen, ausgeschafft. Dorënner och d’Opwäertung vun den Aarbechtsbedéngunge vun den Deputéierten. Nach ni virdrun hätt de Mouvement esou wéineg mat der Chamber kënnen zesummeschaffen, wéi an dëser Legislaturperiod.