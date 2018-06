© RTL / Frank Elsen

Fir déi negative Impakter vun der Liichtverschmotzung op d'Mënschen an d'Natur ze reduzéieren, Energie ze spueren, grad ewéi de Komfort an d'Sécherheet ze verbesseren, huet den Nohaltegkeetsministère en Donneschdeg en neie Guide mat konkrete Mesure géint d’Liichtverschmotzung presentéiert. 50 Prozent vun de Wierbeldéieren, ewéi zum Beispill Eilen, sinn Nuets aktiv. Well eben dës Deieren duerch schlecht Beliichtungen extrem gestéiert ginn, misst elo agéiert ginn, betount de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Claude Turmes. Den neie Guide riicht sech an éischter Linn un d’Gemengen a privat Notzer.

Liichtverschmotzung / Reportage Frank Elsen



De Guide soll konkret Léisungen ubidden, fir der Situatioun entspriechend Luucht ze schafen. Ënnert anerem bei der Beliichtung vun Industriezonen, Sportsplaazen, Parken a Stroossen. Dobäi solle virun allem LED-Luuchte benotzt ginn, well se Energieeffizient sinn, ënnersträicht de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Claude Turmes. Doduerch kann een dofir suergen, datt d'Liicht um Terrain ass, wou se soll sinn, an net am Bësch, wou se eben net soll sinn. Grad an den Industriezonen ass de Claude Turmes der Meenung, datt een do e Manager brauch, wéi et och e City-Manager a verschiddene Stied am Land gëtt. Verschidden Industriezonen, grad am Norde vum Land, si schonn op dee Wee gaangen.

Duerch gutt Technik kéint d’Liichtverschmotzung ëm een Drëttel reduzéiert ginn, betount iwwerdeems de Schwäizer Expert Uwe Knappschneider. Domadder géif een tëscht 30 a 40 Prozent Energie spueren. Donieft géifen déi gutt Liichtquellen d'Leit vill manner blenden, wat och nees fir méi Sécherheet géif suergen.





De Nohaltegkeetsministère ënnerstëtzt dann och eng sëlleche Pilotprojete géint Liichtverschmotzung. Zum Beispill goufe bis ewell zu Siwwenaler, op der Aire de Berchem, der Liaison Micheville esou ewéi am Ban de Gaasperech LED-Luuchten installéiert, erkläert de Raymond Seburger vu Ponts et Chaussées. Alles, wat elo nei erschloss gëtt, gëtt mat LEDe beliicht. Bei Plazen, wou et scho Luuchte mat gielem Liicht ginn, ass dat net esou einfach, well een do net einfach e Wiessel kann hunn.

20 Prozent vun de Gemengen hei am Land belaaschten d'Ëmwelt mat der Hellegkeet vun zwee Vollmounden oder méi, dat geet aus enger Etude eraus, déi den Nohaltegkeetsministère virun zwee Joer gemaach huet.