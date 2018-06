Um CR115 tëscht Kruuchten an dem Rouscht ass et zu engem Motorradsaccident komm. De Rettungshelikopter ass op der Plaz.

Kënneg Chauffeure gi gebieden, d'Gebitt groussraimeg z'ëmfueren.Den Asazzenter vu Lëntgen, d'Ambulanz an de Samu vun Ettelbréck an d'Police sinn op der Plaz. Géint 13.15 Auer hunn de Rettungshelikopter an och d'Ambulanz d'Plaz verlooss.