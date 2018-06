E Samschdeg kann et gutt sinn, dass der direkt oder indirekt mat engem Asteroid a Kontakt kommt. Keng Angscht, et kënnt kee vum Himmel gefall, mä den 30. Juni ass den internationalen Dag vun der Sensibilisatioun ronderëm dëst Thema.



Och hei am Land, wou och de Siège vun der „Asteroid Foundation“ ass, ginn et do ronderëm vill Manifestatiounen. Eng ganz Réi u Wëssenschaftler an Astronaute kommen dofir och hei op de Kierchbierg. Eng grouss Live Sendung, déi weltwäit iwwer Internet diffuséiert gëtt, wäert dann och an den RTL-Studioe produzéiert ginn. Dës Sendung leeft 48 Stonne laang, e Freideg den 29. an e Samschdeg den 30. Juni.



Ma net just am Gebai vun RTL City ma och am Cercle City kann een e Samschden am Nomëtten Astronauten treffen an Experimenter zum Thema maachen.



Weider Detailer ginn et bei eise Kollege vun RTL Today.