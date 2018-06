Dëst Gesetz ass e weidere Schrëtt an der Qualitéit vum Gesondheetssystem - dat huet d'LSAP Deputéiert Cécile Hemmen en Donneschdeg de Mëtteg iwwert de Projet de Loi iwwert de Cannabis fir medezinesch Zwecker betount, dee kuerz drop an der Chamber unanime ugeholl gouf.

De Gesetztext gouf unanime ugeholl. De Cannabis géing engersäits als geféierlech Drog duergestallt ginn, anersäits awer och als wonnerbart Heelmëttel - et misst genee deen Ënnerscheed gemaach ginn, dee gesetzlech bis ewell net gemaach gouf.



D'Cécile Hemmen vun der LSAP



D'LSAP-Politikerin gëtt ze bedenken, dass Leit déi Cannabis aus medezineschen Zwecker mussen huelen, bis ewell genee esou, wéi "Kiffer" bestrooft goufen. Hei géif elo e neie Wee zu Lëtzebuerg opgoen, deen e gesetzleche Kader fir medezinesche Cannabis schafe géif.

Et wäert kee Paradigmewiessel an der Medezin duerstellen, awer eng Verbesserung fir verschidde Patienten, eng Erliichterung fir Dokteren, déi schonn an der Vergaangenheet medezinesche Cannabis verschriwwen huet - dat huet d'CSV Deputéiert Martine Mergen um Krautmaart ënnerstrach. De Gesetzestext gouf unanime ugeholl.



D'Martine Mergen vun der CSV



Och wann déi gréissten Oppositiounspartei mat Villem am Gesetz d'accord ass, gesinn si awer och eng Partie negativ Punkten. De Faite datt een de medezinesche Cannabis just a Spidolsapdikte wäert kréien, gesäit d'Martine Mergen als Limitatioun. Hei misst de Patient sech dann deplacéieren. Der CSV wier awer verséchert ginn, dass de Produit och vun der Apdikt aus bei de Patient ka geliwwert ginn.

Cannabis zu medezineschen Zwecker kann an Zukunft bei chronescher Péng verschriwwe ginn, staarkem Onwuel duerch Chemotherapie a bei muskuläre Krämp bei zum Beispill Multiple Sklerose. All Dokter deen eng Zouloossung huet zu Lëtzebuerg ze exerzéiere ka Cannabis verschreiwe – den Dokter muss allerdéngs eng spezifesch Formatioun suivéiert hunn. Den entspriechende Gesetztext gouf en Donneschdeg an der Chamber unanime ugeholl. "Endlech" dat waren d'Wieder vum Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum.



Den DP Deputéierten Edy Mertens huet betount, datt den Hanf keen Däiwelskraut wier, d'Wierkung dierft een allerdéngs net elo verharmlosen, egal wat d'Zwecker vum Konsum sinn. D'Sensibiliséierungs- a Präventiounsaarbecht dierft net ze kuerz kommen, d'Kanner a Jugendlecher missten weiderhin protegéiert ginn.



Et wäert een elo eng Testphase vun 2 Joer hunn, ier dann eng Evaluatioun a méiglech Adaptatioune gemaach ginn.