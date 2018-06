Wuesstem an der Grenzregioun (28.06.2018) E Beispill ass dofir d'Gemeng Redange, direkt hannert de Grenz mat Esch Belval a Bieles.

Detailer wollt een eis awer um Donneschdeg keng ginn, dofir si mer an d’Regioun gaangen, fir bei de concernéierte Gemengen iwwert d'Zukunftsprojeten ze schwätzen. Komplementar Infrastrukture solle laanscht d‘Grenz entstoen, wéi de Buergermeeschter vun Redange (F) Daniel Cimarelli erkläert, datt Lëtzebuerg vill Leit unzitt, fir am Land ze schaffen. Dat well eben d'Paie hei besser ass, wéi a Frankräich. Dobäi kënnt dann awer och nach, datt sech vill Entreprisen net an der Regioun, also op der franséischer Säit, wëllen installéieren. Dat féiert dann och nees dozou, datt nach méi Leit an de Grand-Duché schaffe ginn.





Extrait Daniel Cimarelli



Ee grousst Entwécklungspotential hätt d‘Porte de Belval. De gréissten Deel vun den Terrainen déi an Zukunft developpéiert kënne ginn gehéieren Arcelor Mittal.

Op béide Säite solle Projeten entstoen, déi sech ergänzen. D'Iddi vu Complémentaritéit géif fir béid Länner de Projet interessant maachen. Grenziwwerschreidend Entwecklungszone géifen déi franséisch Grenzregioun valoriséieren. An dat d‘Regioun an engem Wandel géifen déi vill Chantiere weisen an déi vill Wunnunitéiten den Ament géifen entstoen.



De Kloertext elo am Replay: Wuesstem à la carte: Wéi eng Betriber braucht eist Land?