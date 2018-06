© RTL / Danielle Goergen

D'Danielle Goergen war bei 2 Betriber hei am Land an d'Produktioun luussen an huet gekuckt, wéi si déi fäerdeg Produiten och op direktem Wee vermaarten.

Rüschli, Radiatori an Hunnekroun: Eegeproduktioun gëtt bei Dudel-Magie vu Sprénkeng grouss geschriwwen, well vum Dénkel-Ubau bis bei déi fäerdeg Nuddel, maache si schonn zanter 5 Joer alles selwer. Am Buttek um Haff kritt ee se dann och ze kafen, mä net nëmmen do. D'Nuddele ginn och u Kantinnen an un aner kleng Betriber geliwwert. Et wéilt ee mam Konsument zesummeschaffen a weisen, firwat ee léiwer op regional Produiten zeréckgräife sollt, esou de Luc Emering vun Dudel-Magie.

Esou maache si net nëmme Reklamm, si huelen sech och Zäit, fir de Leit de Betrib ze weisen. All Samschdemoien kënne d'Leit op den Haff kucke goen.





De Betrib kucke goen, kann een och zu Wickreng. Clienten, déi kucke wëlle wéi d'Kéi gehale ginn, sinn ëmmer wëllkomm. Virun e puer Joer ass och Limousin Majerus an d'Direktvermaartung erageklommen. Dat ass mat méi Marketingaarbecht verbonnen, seet de Ben Majerus.



Iwwer béid Betriber kann ee sech dëse Weekend nach zu Ettelbréck op der Foire Agricole informéieren. Dudel-Magie ass do mat engem Stand vertrueden an och Limousin Majerus ass mat e puer Béischten op der Plaz.