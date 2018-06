D'Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen huet an Zesummenaarbecht mat de betraffene Leit e Projet de Loi ausgeschafft.

Accessibilitéit vun ëffentleche Gebaier/Rep. Yannick Mertens



Den Accès zu Gebaier, Servicer an Informatiounen ass e Grondrecht, net nëmme fir gesond, ma och fir Leit mat enger Behënnerung, sou de Message vum Corinne Cahen iwwert en neie Projet de Loi, deen e Mëttwoch de Regierungsrot passéiert huet. Déi meescht Leit denke beim Wuert "Accessibilitéit" direkt un eng Persoun am Rollstull, ma d'Ministesch stellt kloer, dass dat net den eenzegen Aspekt vun der Zougänglechkeet ass. Dozou gehéiert zum Beispill och den Zougang zu Informatioune vu Leit, déi näischt héieren oder näischt gesinn. Och Leit mat enger geeschteger Beanträchtegung musse sech am ëffentleche Raum erëmfannen, sou nach d'Corinne Cahen.

D'Zil ass et bis 2029 all ëffentlech Gebaier, fir jiddereen zougänglech ze maachen. Dat ëmfaasst dann all d'Raimlechkeete vun engem Dokteschcabinet, iwwer Butteker a Restauranten, bis gréisser nei Residenzen, wou awer just d'Partie Commune betraff ass. Wann dat neit Gesetz bis a Kraaft getrueden ass, muss all neie Bauprojet dann e Certificat bei d'Baugeneemegung bäileeën, fir d'Accessibilitéit ze confirméieren.

Den Haaptpartner vum Ministère an dëser Matière ass de Kompetenzzenter fir Zougänglechkeet – Adapth. Si sollen ënnert anerem och onséchere Bauhäre beim Plange vu Bauprojeten hëllefen, sou de Magnus Koerfer, Responsabele vun der Adapth.

Natierlech stellt de Staat och Bäihëllefen zur Verfügung, fir Leit ze motivéieren. Mee vill Choix huet een net, well wann ee sech net un dat neit Reglement hält, kann dat eng Strof vu bis zu 125.000 Euro oder 2 Méint Prisong no sech zéien.