Um Dikrecher Geriicht goung et en Donneschdeg ëm en déidlecht Accident, am Juli zejoert, tëscht Räichel an Nidderpallen.

En 19 Joer jonke Mann war den Dag nom Accident gestuerwen a 4 weider Persoune vun tëscht haut 18 an 23 Joer goufe verwonnt. En Auto, an deem 6 Leit souzen, war kuerz virun Hallefnuecht frontal an e Bam gerannt, nodeems dat iwwerfëllte Gefier virdru schonn e Bam gesträift hat.

Déidlechen Accident viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



Hien hätt keng Erënnerung un d'Accident, sot de Beschëllegten, a kéint och net erklären, firwat 6 Leit am Won souzen, an deen der just 5 erapasse géifen. Hien hätt sech och entschëllegt, via Facebook. Op d'Fro vum President vum Geriicht, ob een, wann een de Führerschäi mécht, net gesot kritt, et sollt een net drénken an dämpen, huet den Ugekloten „Dach!“ geäntwert. Hie wär, Zitat, „net ëmmer nom Code de la route gefuer“, géif déi Streck gutt kennen a wär vläicht ageschlof, wat de Riichter awer ausgeschloss huet. Ganz um Enn huet sech de jonke Mann bei der Famill vum Affer an de Blesséierten entschëllegt.

De Me François Gengler huet fir d'Mamm, de Papp an d'Schwëster vum Affer zesummen 110.000 € Schuedenersaz gefrot. D'Elteren an déi ganz Famill wäre matgeholl vum Accident, dat den Ugeklote muttwëlleg verschëlt hätt. Dogéint huet d'Me Frisch als Affekotin vum Beschëllegte gemengt, et wär net kloer, dass d'Vitess vum Auto exzessiv war. Déi 5 aner hätte sech och „en connaissance de cause“ zu ze vill an d'Gefier gesat a wäre matgefuer, zwee dovun net ugestréckt, soudass d'Verantwortung op e puer Schëllere leie géif.

Vun engem extrem graven Accident huet de Vertrieder vum Parquet geschwat. Den Ugekloten hätt mëttes Cannabis consomméiert a wär owes sou séier gefuer, dass de Bäifuerer kuerz virum Accident gefrot hätt, ob hie si all ëmbrénge wéilt. De jonke Mann hätt de Won net méi ënner Kontroll gehat an de Code de la route mat Féiss getrëppelt, dat nëmmen e puer Méint, nodeems säi Brudder an engem Accident verscheet war. Fir de Chauffer, deen zejoert nach an der Stagezäit war, goufen um Enn zwee Joer Prisong, e Fuerverbuet vun 3 Joer, net mam integrale Sursis, an eng Geldstrof gefrot.

D'Uerteel ass fir de 4. Oktober.