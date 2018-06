Wéi den 112 mellt, koum et an der Nuecht op e Freideg zu 2 Tëschefäll. Eemol war en Auto op der Kopp gelant an zu Esch huet et gebrannt.

Tëscht Mutfert a Syren ass géint 1.10 Auto en Auto, aus bis ewell nach ongekläerte Grënn, op d'Kopp gaang. Eng Persoun ass, dem 112 no, blesséiert ginn. Nieft de lokale Secouristen, war och de Stater Samu am Asaz fir sech ëm de blesséierte Chauffer ze këmmeren.



Eng weider Persoun gouf e Freideg de Moien bei engem Feier zu Esch verwonnt. An enger Wunneng an der Victor-Hugo-Strooss stoung um 4.19 Auer e Canapé a Flamen. D'Escher Pompjeeën waren am Asaz.