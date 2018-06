© RTL Archivbild

De Marc Neu



"Den Eichenprozessionsspinner ass, wéi an der Diddelenger Le'h, och am Betebuerger Park keen neie Phenomen. En ass dëst Jorzéngt ëmmer erëm hei opgetrueden!" Dat sot de Chargé de direction vum Parc merveilleux e Freideg de Moien am RTL-Interview, nodeems och vu Beetebuerg wahrscheinlech Reaktioune bei Kanner op déi Raupe gemellt goufen.De Marc Neu betount, dass ee ganz enk mam Fierschter zesummeschafft an donieft, d'selwecht wéi am Diddelenger Kloterpark, mat enger spezialiséierter Firma. Et wéisst een, wat fir Beem betraff sinn, d'Raupe géife sech virun allem op deenen Eechen néierloossen, déi der Sonn ausgesat sinn. Hei hëlleft e Bamkadaster, deen opgestallt gouf, an deem eben d'Eechen aus dem Park opgelëscht sinn. D'Näschter vun de Raupe gi mechanesch entsuergt.An enger éischter Phas hätt ee mam eegene Service jardinage all d'Näschter op Aenhéicht ofgebrannt. Alles, wat méi héich loung, dorëm huet sech d'Firma an de leschten 2 Woche gekëmmert.

