Hei am Land ginn am Moment Miessunge mat Sensore gemaach, fir déi extrem klimatesch Evenementer besser virauszesoen an de Klimawandel ze iwwerwaachen.

"Grow" heescht den europäesche Projet. Lancéiert gouf e virun zwee Joer an 9 europäesche Länner. Finanzéiert gëtt e vum Fuerschungs- an Innovatiounsprogramm Horizon 2020 vun der europäescher Kommissioun. Op méi ewéi 20 verschiddene Plazen hei am Land ginn aktuell déi Buedemmiessunge gemaach.





Dat mat Hëllef vu Sensoren a mobillen Technologien, fir ënnert anerem d’Buedemtemperaturen an d'Buedemfiichtegkeet ze moossen. Déi Donnéeë kommen dann an eng Datebank vum Projet "Grow". Dës Datebank gëtt vu Wëssenschaftler, déi Satellittendonnéeë validéieren a Klimamodeller entwéckelen a verbesseren, genotzt, sou d’Tania Walisch vum Cell, dem Center for Ecological Learning. Den Ament kann een nach keng Konklusiounen zéien, well nach net genuch Sensoren am Buedem sinn. Donieft mussen och d'Sensoren während zwou Saisone moossen, soss kënnen d'Wëssenschaftler keng Konklusiounen dorausser zéien, sou nach d'Tania Walisch.





D’Miessungen hëllefen eben, klimatesch Evenementer ewéi Drécheperioden an Iwwerschwemmunge besser virauszesoen an de Klimawandel ze analyséieren. D’Zil ass et awer och fir de Buedem nach besser ze protegéieren. Koordinéiert gëtt de Projet hei am Land vum Cell. Insgesamt sollen eng 1.000 där Sensoren zu Lëtzebuerg an de Buedem gestach ginn. 100 goufen der bis ewell plazéiert. Den Ament gëtt dann och no intresséierte Leit gesicht, déi hir Terraineen zur Verfügung stellen. Dat kann eng Wiss, e Bësch, e Bongert, e Gaart oder och e Park sinn.

Jiddereen, dee bei der Klimawandelmissioun vu "Grow" matmécht, kritt gratis Sensoren an d’Méiglechkeet, bei Online-Formatioune matzemaachen, zum Beispill wéi d'Verschaffe vun den Donnéeë funktionéiert.



Mat deem Projet wëll een d’Politik beaflossen, betount de Pavlos Georgiadis vum Grow Observatory: Virun allem déi Politik, déi sech mat der Gestioun vun der Landschaft a Liewensmëttelproduktioun ausernee setzt. D’Baueren hunn den Ament scho mat de Konsequenze vun Klimawandel ze kämpfen. Se spieren et all Joer mat den extreme Wiederkonditiounen. Esou eppes schaaft weltwäit an europawäit eng nei Realitéit.

Bis Enn 2019 dauert de Projet "Grow" an den 9 europäesche Länner. Finanzéiert gëtt ee vun der europäescher Unioun.