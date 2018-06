© Anne-Sophie Heck (RTL)

Sprooche léieren, dem interkulturellen Austausch an d'Integratioun promouvéieren. Dat sinn d'Haaptaufgabe vum Institut national des langues. An dee fënnt ëmmer méi Zoulaf... 25% méi Aschreiwunge fir Lëtzebuergeschcourse wéi d'Schouljoer zejoert, an eng generell Hausse vun 11%. Den INL ass viru Kuerzem an ee frësch renovéiert Gebai um Glacis zréck geplënnert. D'Resultat vun de Renovatiounsaarbechte léisst sech weisen, esou wéi d'Zuelen déi e Freideg de Moie presentéiert goufen.



Bilan INL Sproochecoursen/Reportage Anne-Sophie Heck



Sprooche léieren, dat ass gefrot, well esou vill Inscriptioune goufen et nach ni, präziséiert d'Direktesch vum INL d'Karin Pundel. Zemools fir d'Lëtzebuergeschcoursen: Dëst Joer louch een insgesamt bei 15.000 Inscriptiounen, dës Zuele sinn zënter 2014 geklommen.

Ma schonn am Januar 2018 gouf et Kritik un de laange Waardezäite fir de Lëtzebuergesch-Test. Bis zu 6 Méint huet et schonn deemools gedauert. Den Educatiounsminister seet, et géif een u Léisungen an neien Iddie schaffen. De Succès wier dem Claude Meisch no esou grouss, dass et fir eng Partie Coursë scho Waardezäite ginn. Et wier een awer am Gaangen nei Weeër ze goen, zum Beispill Online-Formatiounen oder Examen, déi och iwwer Internet kéinte gemaach ginn. En plus wier een natierlech dann och méi accessibel.

Sprooche géifen och fir d'Integratioun Dieren opmaachen. An den INL bitt Franséischcourse fir d'Refugiéen un, esou d'Karin Pundel.

Fir de Besoine vun der Schoul gerecht ze ginn, gouf d'Struktur um Glacis vergréissert. Ewell ginn et 39 Klassesäll, eng Rei méi wéi virdrun. D'Aarbechten hu ronn 13 Milliounen Euro kascht. D'Fresque iwwert der Entrée vum fréiere Gebai vun der Europaschoul ass bliwwen. Schüler versammelt ronderëm d'Weltkugel, déi Symbolik géif den europäesche Message vun der Méisproochegkeet droen.