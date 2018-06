Géint 8 Auer huet eng Fra aus der Nidderkuerer Strooss zu Suessem sech bei der Police gemellt, well hire Partner extrem aggressiv war. Virdru war de Mann vun zwee Aarbechtskollegen a säin Doheem bruecht ginn, well säi Patron dësen heem geschéckt hat. Hie stoung ënner Alkohol- an Drogenafloss.Wéi d'Beamten an d'Wunneng koumen, huet de Mann seng Fäischt an d'Luucht gehuewen a gefrot, wéiee Beamten hie fir d'Éischt zerklappe soll. Well de Mann d'Polizisten ëmmer weider provozéiert huet, hu si decidéiert, fir de Mann mat op de Büro ze huelen, fir d'Situatioun z'entschäerfen.Déi Decisioun huet awer zu weidere Beleidegungen, verschiddenen Drohungen an engem ganz peinleche Moment gesuergt, wéi de Mann huet missten op d'Toilette.Wéi d'Polizisten méi spéit mam Mann wollten de Policebüro verloossen, huet dësen ugefaangen op d'Beamten an hiert d'Gefier ze späizen. Well hien domadder net opgehalen huet, hunn d'Beamten him aus hygienesche Grënn missten eng speziell Mask undoen.Dono koum hien an d'Spidol, fir festzestellen, ob et méiglech wier, datt de Mann sech an enger Zell ka berouegen an nees eniichter ginn.Ma och d'Personal am Spidol huet sech vill misste gefale loossen, andeem hie si beleidegt a sexuell belästegt huet. Géint de Mann gouf eng Plainte gemaach.