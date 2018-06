Interessant ze notéieren, datt dësen Text, dee bis Enn 2020 leeft, just vun de Gewerkschaften OGBL an NGL-SNEP ënnerschriwwe gouf.

Iwwerdeems hunn d'Membere vum LCGB kee Mandat ginn, datt den neie Vertrag sollt signéiert ginn.

6 Punkte sinn am neien Kollektivvertrag bei der nationaler Airline nei, respektiv gi verbessert, dëst sinn ënner anerem eng eemoleg Primm vu 600 Euro op den 1. Januar 2020 an d'Bezuele vun engem 13. Mount scho vum véierten Déngschtjoer un.

D'Gewerkschaften OGBL an NGL halen och fest, datt sech d'Luxair-Generaldirektioun formell engagéiert hätt, fir d'Aarbechtsconditioune vum Fluchpersonal ze verbesseren.



Et geet hei absënns ëm de Risk vun der iwwerméisseger Middegkeet beim Personal, dat op de Luxair-Vollen agesat gëtt.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



Neuer Kollektivvertrag für das Luxair-Personal

Am 28. Juni wurde ein neuer Kollektivvertrag für die Luxair-Gruppe zwischen der Luxair-Direktion und den Gewerkschaften OGBL und NGL-SNEP unterschrieben. Diese ist gültig vom 30. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2020.

OGBL und NGL-SNEP bedauern, dass die Kollegen des LCGB das Mandat ihrer Mitglieder nicht bekommen haben, diesen Vertrag zu unterschreiben. Die Neuerungen haben allerdings nur zu Verbesserungen für das Personal geführt:

- Lineare Erhöhung von 30 Euro für jede Lohnstufe ab dem 1. Januar 2019



- Auszahlung einer einmaligen Prämie von 600 Euro zum 1. Januar 2020



- Auszahlung des 13. Monatsgehalts zu 100 % am Ende des 4. Dienstjahres (Statt bisher 5 Jahre)



o ab dem 2. Dienstjahr: 33 % statt 25 %

o ab dem 3. Dienstjahr: 66 % statt 50 %

o ab dem 4. Dienstjahr: 100 % statt 75 %



- Erhöhung sämtlicher Tabellen in den 3 Lohntabellen (-3; -2 und -1)



- Umänderung des Artikels 31.4 und nur umsetzbar für alle Arbeitnehmer die nach der Unterzeichnung des Kollektivvertrages eingestellt wurden.



- Gewinnbeteiligungsprämie: der gleiche Betrag wird an alle Arbeitnehmer überwiesen

Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen bis Ende des 3. Trimesters 2018 an einer Lösung zu arbeiten, um eine angepasste Essensbestellung und –verteilung für die Besatzungsmitglieder einzuführen. Gleichzeitig wird das Unternehmen mit dem beauftragten Zulieferer der Restaurationspunkte Verhandlungen führen, um eine Lösung für das Flughafenpersonal zu finden. Die Direktion verpflichtet sich ebenfalls für eine Qualitätsverbesserung der Verkaufsautomaten in Erwartung eine passende Lösung zu finden.

Alle anderen Artikel bleiben unverändert

Es gilt schließlich zu vermerken, dass der Generaldirektor sowie sein gesamtes Team sich formell dazu verpflichtet haben, die Arbeitsbedingungen des Flugpersonals zu verbessern. Die Gewerkschaften haben nachdrücklich betont, dass die Generaldirektion verantwortlich ist für das Ermüdungsrisiko der Besatzungen.



Die Direktion ist sich ihrer Verantwortung bewusst, und erklärt, die Müdigkeit der Besatzungen so weit wie möglich reduzieren zu wollen.