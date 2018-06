© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

Flüchtlingsheem op der Areler Strooss / Rep. François Aulner





Dat een neit Flüchtlingsheem op der Areler Stroosse geplangt ass, huet d'Gratiszeitung L'Essentiel e Freideg de Moie geschriwwen. Ier et esouwäit ass, dauert et allerdéngs nach e bëssen. Den Terrain ass schonn opkaf, mee et handelt sech trotzdem an dësem Stadium nach just ëm e Projet. Vu Säite vum OLAI, den Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration, heescht et ganz virsiichteg: "Mir wëssen, datt et Diskussioune ginn". Déi finanziell Froe wiere beispillsweis nach net gekläert.

En ëffentlechen Avis vun der Stad Lëtzebuerg weist allerdéngs, datt den Dossier der Gemeng scho virläit. Den Dossier wier an der Instruktioun.Fest steet, datt ier Asyldemandeure kënnen an der fréierer Garage ënnerbruecht ginn, d’Gebai nach muss transforméiert ginn. Versteet sech vum Selwen. Eng gutt informéiert Source schätzt, datt den Zäithorizont fir en neit Heem op der Areler Strooss bei "ëm déi 12 Méint" läit.Géing de Projet Realitéit ginn, kéinten déi 180 Asyldemandeuren, déi aktuell am fréiere Centre de Logopédie op der Areler Strooss sinn, an déi nei Struktur transferéiert ginn. Dat, géing de Wee fräimaachen, fir do en neie Lycée fir Gesondheetsberuffer ze bauen.