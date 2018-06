Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Statech Räich an Aarm / Reportage François Aulner



Déi Räich hu méi vum Wirtschaftswuesstem profitéiert, wéi déi aarm. Aus engem Pabeier, deen de Statec e Freideg publizéiert huet, geet ervir, datt tëscht 2003 an 2015 d’Kafkraaft vun den defavoriséierte Stéit liicht erofgaang ass, am Géigesaz zu de favoriséierte Stéit. Allerdéngs wier d’Situatioun fir déi, déi manner verdéngen, no der Kris rëm besser ginn.

Well déi Matière awer enorm komplex ass, huet de Statec probéiert eng nei Method ze fannen, fir hei méi genau a präzis Äntwerte kënnen ze ginn. Déi hunn da grad gewisen, datt Leit, déi am ënneschten Deel vun de Verdéngschter leien, zanter der Krise gemierkt hunn, datt hir Kafkraaft erofgeet, während dat bei den anere Beschäftegten net esou massiv de Fall war.