© RTL Télé Lëtzebuerg

Sportsproff um Verwaltungsgeriicht / Reportage Eric Ewald



Am juristesche Sträit ëm e Règlement grand-ducal iwwert d'Schoul huet d'Verwaltungsgeriicht elo d'Verfassungsgeriicht mat enger Question préjudicielle befaasst. D'Cour administrative huet nämlech de Recours vun engem Sportsproff géint zwee Artikele vun engem groussherzogleche Reglement vum September 2016 als recevabel unerkannt.

Deemools gouf am Mémorial e Règlement grand-ducal publizéiert, mat deem 7 där groussherzoglech Reglementer ofgeännert goufen, déi d'Éducatioun betreffen.

De Sportsproff war am Dezember 2016 op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, fir dee Règlement grand-ducal annulléiert ze kréien. Hien hat geklot, well hien d'Charge krut, fir op enger 1ères-Klass vun der Sektioun C Sportsstonnen ze ginn, déi awer net fir den Ofschlossexamen zielen. Well de sougenannte Coefficient correcteur applizéiert gi wär, hätt hie manner an der Pai kritt, an hien hätt weider Stonne misse ginn, fir seng Tâche ze erfëllen, soudass am Kontext vun der Weiderbildung Stonnen op d'mannst zum Deel net bezuelt gi wären. Den Tribunal administratif hat de Recours am Dezember als net fondéiert zeréckgewisen. Am Januar hat den Enseignant dunn d'Cour administrative saiséiert.

Fir déi zweet Riichteren huet dat groussherzoglecht Reglement en direkten Impakt op d'Situatioun vum Sportsproff, an zwar duerch d'Ufuerderungen a Saache Weiderbildung an duerch d'Aféiere vum Coefficient correcteur. An den Ae vum Enseignant läit duerch d'Bestëmmunge vum Règlement grand-ducal eng Violatioun vun de Bestëmmunge vun den Artikelen 23 a 36 vun der Verfassung vir. Am Artikel 23 steet ë.a., dass d'Gesetz alles regelt, wat sech op den Enseignement bezitt. Am Artikel 36 dann heescht et, dass de Grand-Duc Reglementer hëlt, fir d'Gesetzer ze exekutéieren. D'Cour administrative baséiert sech op dat rezentst Uerteel vum Verfassungsgeriicht, an deem et ë.a. ëm dat Wesentlecht geet, wat am Gesetz stoe muss, an ëm dat manner Wesentlecht, wat an engem Règlement oder Arrêté grand-ducal stoe kann. D'Verfassungsgeriicht misst d'Grenze vun der Notioun vun Enseignement festleeën an ob déi Notioun large oder strikt ze definéiere wär. D'Äntwert op d'Fro, ob Elementer aus dem groussherzogleche Reglement zum Wesentleche gehéieren, wat am Gesetz hätt misse virgesi ginn, wär néideg, fir en Uerteel ze spriechen. Deemno wär et noutwendeg, ze wëssen, ob d'Bestëmmunge vum Artikel 3 vum ofgeännerte Gesetz vum 10. Juni 1980 iwwert d'Planificatioun vun de Besoinen u Personal am Postprimaire konform sinn zu den Artikelen 23 a 36 vun der Verfassung. Et géif nämlech néierens Rieds goe vum Coefficient correcteur a vu Konditiounen a Modalitéiten, wat d'Weiderbildung ugeet. Deemno läit de Ball an dëser Affär elo bei der Cour constitutionnelle.