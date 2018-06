Südkorea (1): Xavier Bettel op Besuch beim Global Player (29.06.2018) De Premier reest fir eng Visitt vun 3 Deeg an d'Land. Mir hunn am Virfeld mat der südkoreanescher Entreprenesch Seungeun Park hei zu Lëtzebuerg geschwat.

Vum d'Potenzial vu Südkorea erzielt eis d'Entreprenesch Seungeun Park. Si ass zu Seoul opgewuess an ass no engem MBA zënter 2007 zu Lëtzebuerg aktiv: "Mir haten eng schwiereg Zäit nom Zweete Weltkrieg an dem Korea-Krich viru 60 Joer. Mir hunn eis vun der traditioneller Schwéierindustrie zum High-Tech-Land entwéckelt mat Firmae wéi Samsung, LG oder och Hyundai a Kia am automobille Beräich. An elo, déi lescht Joren entwéckele sech Start-uppen a Richtung nei Ekonomie mat artifizieller Intelligenz an dem Internet vun de Saachen", esou d'Seungeun Park, déi hei an Europa kuerz Semi genannt gëtt.Mat hirer Berodungsfirma Luxko wëll déi jonk Entreprenesch innovativ Entreprisë vu Südkorea, z.B aus dem Informatik a Fintech-Beräich, mat Investissiounservicer vu Lëtzebuerg zesummebréngen. An och ëmgedréint géif et Business-Opportunitéite ginn."Lëtzebuerg huet gutt Initiativen an der Space-Industrie esou wéi am Fintech-Beräich. A Lëtzebuerg huet och ganz gutt Fuerschungszentre wéi den SNT an de List. Do ass et interessant, datt Leit an Talenter zesummekommen", esou d'Madamm Park weider.Datt sech eppes a béid Richtungen deet, interesséiert de Richard Hwang, CEO vun Hankook NFC. Hie géif gäre vu Lëtzebuerg aus e séchere System, fir mam Handy ze bezuelen, ausbauen: "Ech hunn héieren, datt Lëtzebuerg oppen ass fir nei Start-uppen an hei ass eng ganz gutt Plaz, fir de Marché aus der Eurozon ze erreechen."Fir de Premier Xavier Bettel fänkt d'Visitt zu Seoul e Sonndeg un. Dräi Deeg laang heescht et, politesch Relatioune verdéiwen an nei Partner fir Lëtzebuerg gewannen.