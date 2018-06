© Manuel Huss

Während déi eng a populistesch an oniwwerluechte Propose verfalen, ginn déi Gréng mat engem kohärente Walprogramm an d'Campagne, dat sot e Samschdeg de Moien de grénge Parteipresident Christian Kmiotek zu Jonglënster, deen do schaarf géint d'Koalitiounspartner an déi gréisst Oppositiounspartei geschoss huet.



Déi klengste Regierungspartei ass zu 151 Memberen am Centre polyvalent an der gréisster Gemeng am Osten zu Jonglënster, fir hire Kongress beieneen, op deem de Wahlprogramm presentéiert an diskutéiert gëtt. Méi wéi 200 Amendementer stinn zur Diskussioun.



D'CSV wier déi lescht 5 Joer op Tauchstatioun gaang an hätt elo nach ëmmer Problemer opzetauchen, huet de Christian Kmiotek gepickt. DP géif wéinst der Naturkatastroph am Mëllerdall Krokodilstréine vergéissen an an engems Erweiderungen vum Perimeter proposéieren a bei de Rouden hätten elo e puer Bonze gemierkt, datt geschwënn Wale wieren.



Déi Gréng ginn ënnert dem Motto "Zukunft. Zesummenhalt. Gutt liewen. well mer eis Land gär hunn" an d'Course. Si hätten a 5 Joer Regierungsverantwortung méi ëmgesat, wéi an 30 Joer Oppositioun, sou de Parteipresident. An deem Sënn hofft d'Partei, hire Kontrakt vum Wieler iwwert de 14. Oktober eraus verlängert ze kréien.