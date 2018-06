Um Samschdeg de Moien huet e Mann sech zu Schëffleng bei der Police gemellt, dee seng Fra ëmbruecht huet. D'Beamten hunn d'Läich dann och am Haus fonnt.

E 39 Joer ale Mann huet sech e Samschdeg de Moien um 6.30 Auer zu Schëffleng bei der Police gemellt a gesot, hien hätt seng Partnerin grad ëmbruecht. D'Beamten hunn direkt reagéiert a sinn op d'Adresse gefuer, déi de Mann hinne ginn huet. Do hu si dunn och d'Läich vun der Fra fonnt. Wéi et zu dësem Drama komm ass, muss elo nach enquêtéiert ginn.



De Parquet an den Untersuchungsriichter waren op der Plaz.