E Stall fir Kéi mat genuch Plaz, frëschem Fudder a kengem St (30.06.2018) Hei entscheet d’Kou selwer, wéini se frësst, wou se läit a wéini se gestrach gëtt. Alles an hirem eegene Rhythmus. Et ass en oppene Stall.

Zwee mol den Dag gëtt d’Fudder frësch gemëscht. D’Fuddermachine, e Roboter deen all 2 bis 3 Stonnen duerch de Stall fiert, dréckt d’Fudder méi no, sou dass d’Kéi permanent frësch Fudder zur Verfügung hunn. D’Technik als Hëllefsmëttel.Vu klengem u kritt hei och all Déier en Halsband mat Responder, deen d’Beweegungen opzeechent, d’Kou erkennt a gesäit op si scho gestrach gouf. Déi gesammelt Donnéeën hëllefen och, fir fréizäiteg ze erkennen, wann en Déier krank oder verletzt ass. Datt en Déier alt emol krank gëtt, dat bleift net aus, mee grad da gëtt extra no hinne gekuckt.Elo muss een awer den Ënnerscheed tësche groussen a klenge Betriber maachen, oder? Kann a grousse Betriber iwwerhaapt gutt no all Kou gekuckt ginn?Marc Vaessen (")Op 10 Quadratmeter pro Kou hu si hei genuch Plaz, frëscht Fudder an e stressfräit Liewen a genee dat ass et: d’Wuel vum Déier. E Musterbeispill, dat hei also. Mat 275 Kéi ass dat hei zwar net dee klengsten Haff, mee ob a wéini och déi gréisser Betriber esou schaffen, bleif elo mol nach ofzewaarden.