Extrait Alain Becker



Mat der neier Struktur gëtt eng nei Rettungsketten agefouert, bei där eng Persoun d'Soe beim Asaz huet. Fréier wieren et vill sougenannten Häuptlinger ginn an et hätt een net ëmmer gewosst wie fir wat responsabel wier, esou de Alain Becker, President vum Verwaltungsrot vum CGDIS.Ee vun de grousse Changementer ass jo deen, datt d'Gemengegrenze verschwannen. D'Aarbecht wäert sech also bësse verdeelen.D'Revendicatioun wier vum Terrain komm an d'Reform wier net vun uewen erof diktéiert ginn, esou den Alain Becker am RTL-Interview.D'Acteuren um Terrain wieren och am Detail informéiert ginn an all d'Froe missten eigentlech beäntwert sinn.Ganz wichteg wier et, datt elo e gewëssene Corps-Geescht entsteet.

Fir de Bierger géing mat der neier Struktur iwwregens näischt änneren, betount den Alain Becker.De CGDIS setzt sech aus 400 Salariéen a 4.000 Fräiwëllegen zesummen. D'Zil ass et och, fir pro Joer 50 Pompiers-Secouriste fest anzestellen.