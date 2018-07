X

Éier et richteg lassgoung, koume fir d'éischt emol d'Racletten an den Asaz, fir de Parvis vum Nationalkierfecht vum Reen ze befreien, dee sech do gesammelt hat. Du waren d'Prabbelien un der Rei, zu Seoul huet et nämlech de ganze Sonndeg iwwer geschott wéi aus Eemeren.Wéi d'Autoskolonn vum Premier ukomm ass, war awer alles prett. No der Begréissung krut de Xavier Bettel wäiss Händchen un an ass tëscht Zaldoten, déi Spaléier stoungen, bis bei den "Tuerm vun der Erënnerung" vun deem bedeitende Militärkierfecht, wou ganz vill südkoreanesch Märtyrer, Zaldoten a Poliziste begruewe sinn, gaangen.Dës kuerz Cérémonie d'hommage um Nationalkierfecht war den Optakt vun der Visitt vum Xavier Bettel zu Seoul. Duerno huet de Premier sech nach an d'Gëllent Buch agedroen a scho goung et weider, per Police-Eskort duerch d'Stroosse vun der verreenter Haaptstad. Souguer d'Motorrieder ware mat rout-wäiss-bloe Fändelen dekoréiert.Och um zweete Programmpunkt hunn d'Erënnerung an d'Vernäipe viru fréieren, awer net vergiessene Sacrificen dominéiert: Et war d'Visitt vum Memorial vum Korea-Krich, dee jo vun 1950 bis 1953 gedauert huet an deen zur Konsequenz hat, datt et haut en Nord- an e Südkorea gëtt, déi sech jo elo nees méi no wëlle kommen. 21 Natioune waren op der Säit vu Südkorea, offiziell Republik vu Korea, engagéiert, dorënner och eng Rëtsch Lëtzebuerger.Lëtzebuerg hat awer just Fräiwëlleger op déi koreanesch Hallefinsel geschéckt: En éischt Detachement mat 43 Zaldoten (Ufank 1951 bis September 1951) an een zweet mat 46 Zaldoten (Mäerz 1952 bis Ufank 1953) hu géint de kommunisteschen Norde gekämpft.Zwee Lëtzebuerger hunn deen Asaz net iwwerlieft: De Sergeant R. Mores an de Caporal R. Stutz sinn un der Front ëmkomm. 17 Zaldoten vu Lëtzebuerg goufe blesséiert. Alles an allem hunn am Koreakrich zwou Millioune Mënschen hiert Liewe gelooss.Zum imposante Memorial gehéiert och e klenge Musée, duerch dee sech ee ganz interesséierte Lëtzebuerger Premier guidéiere gelooss huet. D'Affer vun de Lëtzebuerger géif net vergiess ginn, och bei eis net, esou de Xavier Bettel, deen och betount huet, datt bei der Gëlle Fra och dorun erënnert gëtt, datt Lëtzebuerg um Koreakrich bedeelegt war - "esou wéi eis och anerer befreit haten".U sech war de Premier vu sengem südkoreaneschen Homolog op d'Olympesch Wanterspiller invitéiert ginn, ma dee Kontext war fir hien net dee Richtegen, dofir wier d'Visitt elo. A well ee bilateral Relatiounen hätt, wier et och wichteg gewiescht, eemol bilateral ze kommen, well esou wier nach ni e Lëtzebuerger Premier komm, soss war de Kontext vun enger Visitt ëmmer multilateral.Am Mëttelpunkt vum Xavier Bettel senger Aarbechtsvisitt a Südkorea stinn dann och politesch Gespréicher, hie gesäit e Méindeg ënnert anerem de südkoreanesche Premier Lee Nak-yeon, an Echangë mat der koreanescher Ekonomie. Esou kënnt de Premier zum Beispill mat de Cheffe vu Sam Hwa Steel, KisWire, Doosan an Hyosang zesummen. Ausserdeem um Programm: De Besuch bei eenzelene Start-uppen, dofir gëtt de Premier och vun enger klenger Wirtschaftsdelegatioun begleet.Am Seoul Startup Hub sollen dann och déi Lëtzebuerger Chambre de commerce an déi koreanesch Chambre de commerce et d'industrie e Memorandum of understanding ënnerschreiwen, genee esou wéi och d'Luxembourg House of Financial Technology an de koreanesche Fintech Lab.Den Ofschloss vun der Visitt mécht en Dënschdeg e Besuch vun der entmilitariséierter Zon un der Grenz vun den zwee Koreaen.