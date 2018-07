Dat eng Kéier zu Stroossen an der Arelerstrooss géint 19.15 Auer. Da sinn awer och zu Féiz an der Brillstrooss een Auto an e Bus net laanschtenee komm, och dobäi gouf eng Persoun verwonnt.Géint 21.40 Auer gouf et nach eng Dampentwécklung an engem Chalet tëscht Lampech a Sprénkeng. Hei ass awer kengem eppes geschitt, heescht et vum 112.