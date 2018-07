Op der Pafemillen an der Gemeng Wëntger, no beim Klouschter, gëtt et zanter 1969 e Monument vum Lucien Wercollier, fir un all jiddesch, Lëtzebuerger Affer am Zweete Weltkrich z'erënneren.

Deemools waren am Klouschter eng 300 Judden internéiert, éier se a Nazi-Konzentratiounslager deportéiert goufen.

E Sonndeg de Moie ware bei der Zeremonie ënnert anerem de Groussrabbiner, de Recteur vum Klouschter an den Europadeputéierte Charles Goerens derbäi.