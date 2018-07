D'Poliziste waren, wéi et am Bulletin heescht, am "Eildienst" ënnerwee, also mat de bloe Luuchten an der Siren. Wéi sinn dunn op der Arelerstrooss zu Stroossen en aneren Auto iwwerhuele wollten, ass dësen no lénks op eng Bensinsstatioun ofgebéit. Dobäi koum hu sech béid Gefierer ze pake kritt. Wéi d'Police weider schreift, gouf bei dësem Tëschefall zum Gléck keng Persoun blesséiert.D'Beamte waren op der Plaz ënnerwee, well si eng blesséiert Persoun am Auto haten, déi si an d'Spidol wollt féieren.