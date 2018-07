Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Déi Konservativ: Slogan a Spëtzekandidate fir Wale (01.07.2018) Um Sonndeg de Moien huet de President vun "Déi Konservativ" déi zwee Spëtzekandidate vun der Partei am Süde presentéiert.

Mat enger Lëscht am Süde wäerten déi Konservativ bei de Chamberwalen untrieden, déi vum Mario May an dem Joe Thein als Spëtzekandidaten ugefouert gëtt.De Slogan vun der nach jonker Partei fir dës Walen ass "Méi Demokratie a Fräiheet fir Lëtzebuerg".