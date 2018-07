4 Wochen no den Iwwerschwemmungen Eng 108 Wanderweeër sinn am Mëllerdall nees op

No de schlëmmen Iwwerschwemmunge virun engem Mount gin d'Aarbechten am Mëllerdall gutt virun an eng Partie konkret Hëllefe sinn en vue.

Vum Christophe Hochard (Télé)