X

D'Youn-Hee Kim ass fir Firmaen do, déi sech zu Lëtzebuerg néierloosse wëllen - egal ob se do produzéiere wëllen oder just eng Holding do wëllen opmaachen. Si sicht also Investisseure fir de Grand-Duché, hëlleft awer och Lëtzebuerger Entreprisen, wa si mat Südkorea zesummeschaffe wëllen.Eng Partie südkoreanesch Firmae si jo schonn zu Lëtzebuerg präsent, déi eng produzéieren och do, anerer hu just hiren Data-Zenter am Grand-Duché.Südkorea gehéiert zu den dräi gréissten Ekonomien an Asien an ass och an de G20. A fir Südkorea ass Lëtzebuerg e gudden Zougang zu Europa - et gëtt also e géigesäitegen Interessi, deen dann och déi reegelméisseg Missioune vu Lëtzebuerg erkläert - den Ierfgroussherzog, de Wirtschaftsminister, den Ausseminister, de Finanzminister an elo de Premier.Deem säi Motto war iwwregens kloer: D'Relatioune wiere gutt a vu Vertraue gepräägt, trotzdeem kéint een nach besser ginn - südkoreanesch Firmae wiere weider zu Lëtzebuerg wëllkomm.Op senger Aarbechtsvisitt ass de Premier Xavier Bettel mat e puer Firmaen zesummekomm, ënnert anerem mat Sam Hwa Steel, Doosan an Hyosung.

Sam Hwa Steel zu Beetebuerg

Sam Hwa Steel ass eng Firma, déi virun e puer Joer bewosst hir Produktioun zu Beetebuerg ugesidelt huet, fir den europäesche Marché ze erreechen. Bei gemeinsame Gespréicher gouf elo bestätegt, datt d'Firma hir Aktivitéiten ausbaue wëll. Et ass vun 15 bis 20 neien Aarbechtsplaze rieds.

Circuit Foil vun Doosan zu Wolz

De Grupp Doosan gehéiert zu den zéng gréisste Wirtschaftskonglomerater a Südkorea. Et ass ee vun den typesche Mëschkonzerner, déi Aktivitéiten an allméigleche Secteuren dran hunn - vun Industrie an Immobilien iwwer Chimie a Roboteren bis hin zu Elektronik. Weltwäit schaffe ronn 38.000 Leit a 37 Länner fir Doosan. Zu Lëtzebuerg gehéiert Circuit Foil vu Wolz zum südkoreanesche Multikonzern. 280 Leit schaffe fir Circuit Foil, déi sech zum Zil gesat huet, d'weltwäit Nummer eent an der Produktioun vu Kofferfolien ze ginn.Esou Koffer-Produite brauch hautdesdaags jiddereen, ouni datt en et richteg an Uecht hëlt, well esou Folie stiechen a Bankkaarten an a Smartphonen a se ginn och gebraucht fir Batterië vun elektreschen Autoen.3 Prozent vum Chiffre d'affaires investéiert Circuit Foil an d'Recherche an d'Entwécklung an 3 Prozent vun der Aarbechtszäit vun all Employé si fir d'Formatioun.

Hyosung

Am Joer 2006 huet Hyosung eng Firma vu Goodyear iwwerholl a bis haut behalen: An zwou verschiddenen Entitéite ginn zu Colmar-Bierg zwou verschidden Zorten Drot fir Pneue produzéiert. Deemools hätten d'Leit gefaart, Hyosung géif d'Firma zoumaachen, erënnert sech den Hyun-sang Cho, CEO vun Hyosung, ma bis haut géif ee weider do produzéieren an et wier een houfreg, do mat Lëtzebuerger Famillen ze schaffen.An et géif een och nach ëmmer profitabel schaffen. E weidert Investissement mécht een awer vu Goodyear ofhängeg - fir si gëtt nämlech produzéiert. D'Visitt vum Xavier Bettel huet den Hyun-sang Cho als symbolesch a wichteg bezeechent. Lëtzebuerg wier fir Korea e wichtege Partner.