Géint 19.20 Auer e Sonndeg den Owend hat an engem Haus zu Wäisswampech an der Gruuss-Strooss eng Friteuse Feier gefaangen. 2 Persoune goufen uerg verwonnt.

Eng drëtt Persoun méi liicht. Op der Plaz waren nieft der Ambulanz vun Ëlwen an dem Samu vun Ettelbréck och de Rettungshelikopter.Géint 18.45 Auer hate sechen Auto an e Moto ze pake krut. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.Och zuwaren e Sonndeg den Owend géint 18.15 Auer en Auto an e Moto anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun liicht verwonnt.Ee liicht Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 17.30 Aueran der rue Henri Tudor. Hei waren zwee Ween anenee gerannt.