Um 7.32 Auer gouf den éischten Accident gemellt. Tëscht der Rue de Bragance an der Rue de la Toison an der Stad hate sech en Auto an e Motocyclist ze pake kritt. Zwou Persoune sinn dobäi blesséiert ginn. Op er Plaz war d'Police an 2 Ambulanzen, sou wéi den Asazzenter an de Samu aus der Stad.Knapp 2 Minutte méi spéit, war et nach en Accident tëscht engem Auto an engem Motocyclist, dat zu Esch beim Rondpoint Raemmerech. Eng Persoun gouf verwonnt. Hei war d'Police, den CIS an eng Ambulanz vun Esch am Asaz.Um 8.17 hate sech zu Alzeng an der Lonkescher Strooss e Bus an en Auto ze pake kritt. Hei gouf kee blesséiert.Um 8.38 gouf et dunn eng drëtt Kollisioun tëscht Auto a Moto. Och hei ass ee Blesséierten ze bekloen an um 8.48 Auer gouf zu Esch an der Rëmelenger Strooss nach eng Persoun vun engem Bus ugestouss. Och hei gouf et ee Blesséierten.