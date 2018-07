X

Lëtzebuerg an de Koreakrich an 90 Sekonnen erkläert (01.07.2018) De Premier Xavier Bettel ass fir 3 Deeg op Aarbechtsvisitt a Südkorea.

© SIP / Emmanuel Claude

© SIP / Emmanuel Claude

Un der Pressekonferenz vun den zwee Premierministeren zu Seoul hunn net nëmmen déi lëtzebuergesch Medien, déi matgereest waren, deelgeholl, ma och e sëlleche Vertrieder vun der südkoreanescher Press.An déi wollt vum Xavier Bettel virop wëssen, firwat hien deen éischte Lëtzebuerger Premier wier, deen zanter 18 Joer mol nees géif a Korea reesen. D'Fro huet de Xavier Bettel direkt duebel gekontert: Et wier déi éischt bilateral Visitt vun engem lëtzebuergesche Premier a Südkorea iwwerhaapt (de Besuch vum Jean-Claude Juncker anno 2000 war an engem multilaterale Kader, och wann den deemolege Lëtzebuerger Premier mam deemolege südkoreanesche Kim Dae-Jung zesummekoum) an hie wier elo invitéiert ginn ... wouropshin de Lee Nak-yeon sech entschëllegt huet, datt en de Xavier Bettel 18 Joer hätt waarde gelooss. "Not me", huet deen du gelaacht.Dëst war ee vun direkt e puer Momenter fir ze schmunzen an der Pressekonferenz no der Entrevue vun den zwee Premieren. Déi kënnen, wéi et schéngt, mateneen. Politesch gesi war dee Rendez-vous den Highlight vum Xavier Bettel senger Aarbechtsvisitt a Südkorea, an där d'Politik, d'Wirtschaft an och déi laang Frëndschaft tëscht béide Länner eng Roll gespillt hunn.De Lee Nak-yeon huet dann och nach eemol betount, datt Lëtzebuerg sengem Land an enger schwiereger Situatioun - nämlech am Koreakrich 1950 bis 1953 - gehollef hätt. Lëtzebuerg wier en "Pays ami" an dofir wéilt een och an Zukunftsbranchë wéi der FinTech an dem Weltraum den Austausch ausbauen. Südkoreanesch Spezialiste sollen et dofir och méi einfach gemaach kréien, fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen, besonnesch am Kontext Spacemining, wou jo och ee südkoreanesche Vertrieder am Conseil vun der Lëtzebuerger Initiativ sëtzt. (De Xavier Bettel huet méi spéit preziséiert, datt d'Chambre de commerce d'Besoinen ofchecke sollt.)Och de Lëtzebuerger Premier huet vun enger "Amitié profonde" geschwat a Merci gesot, datt de Lëtzebuerger Bäitrag am Korea-Krich net vergiess wier, wouvun hie sech am Krichsmemorial selwer iwwerzeegt hätt.Ma de Premier wollt awer de Bléck no vir riichten an huet net laang ronderëm de Bräi geréiert: Och wann déi lëtzebuergesch Entreprisen a Korea an déi koreanesch zu Lëtzebuerg zefridde wieren, da wier dat jo gutt, ma et kéint een dat nach besser maachen: "Weider koreanesch Entreprisë sinn zu Lëtzebuerg wëllkomm."Beim Spacemining an och beim Projet GovSat gesäit de Premier nach Potenzial, fir nach villes zesummen ze developpéieren. An hien ass frou, datt Lëtzebuerg sech viru villen anere Länner fir d'Spaceressourcen interesséiert huet, well elo géifen der ëmmer méi nozéien, sot hien no der offizieller Pressekonferenz am Gespréich mat de Lëtzebuerger Medien.Lëtzebuerg wëll sech dann och fir e friddlecht Zesummeliewen op der koreanescher Hallefinsel asetzen, datt een net dauernd d'Fro am Kapp misst hunn, wat geschitt elo grad bei eisen Noperen. Bei dëser Ausso huet de südkoreanesche Premier Zoustëmmung mam Kapp signaliséiert. D'Léisung kéint just am Dialog leien an hei sollt Europa mat enger Stëmm schwätzen amplaz 27 eenzel Virschléi ze maachen.Op d'Fro, wéi Lëtzebuerg dann do hëllefe kéint, huet de Lee Nak-yeon eng interessant duebel Äntwert ginn. Lëtzebuerg hätt wéinst senger geostrategescher Lag vill Kricher erlieft, ma mat der Sagesse luxembourgeoise wier Europa en integréierte Kontinent ginn. Dës "Sagesse créative luxembourgeoise" wier eng éischt Hëllef am Prozess op der koreanescher Hallefinsel. Eng zweet wier am Kader vun der Europäescher Unioun ze gesinn, déi hätt jo bei de Spannungen d'lescht Joer ëmmer proposéiert, friddlech un d'Saach erunzegoen, an hei kéint Lëtzebuerg weider säin Afloss spille loossen."Nous sommes à votre disposition", sot dozou de Xavier Bettel an op europäeschem Niveau géif een alles maachen, datt alles an déi richteg Richtung leeft, well et kéint net sinn, "datt een Noper mécht, datt een aneren net a Fridde liewe kann".Datt de koreanesche Premier vun "Sagesse luxembourgeoise" geschwat hätt, wier ganz léif gewiescht, esou de Premier, ma zu Lëtzebuerg géife mir einfach vu gesondem Mënscheverstand schwätzen. Et misst een den Drock op Nordkorea awer héich halen an et dierft een déi Fro och net just dem nordkoreanesche Leader an dem US-President iwwerloossen - Südkorea misst do mat um Dësch sëtzen.Wéi dunn nach eemol iwwert d'Visitt geschwat gouf, an datt et wierklech Zäit gi wier fir en éischte bilaterale Besuch, huet de Xavier Bettel de Lee Nak-yeon och op Lëtzebuerg invitéiert an dobäi d'Äerm wäit opgemaach.

La seconde journée de la visite en Corée du Sud, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a été accueilli par le Premier ministre de la république de Corée, Lee Nak-yeon, pour une entrevue. Les discussions ont permis de passer en revue les dossiers bilatéraux ainsi que les grands dossiers de l'actualité politique internationale et notamment l'avancement des négociations avec la Corée du Nord visant à renforcer la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne. «La péninsule coréenne se trouve à un tournant de son histoire récente», a estimé le Premier ministre. «Le rapprochement en cours avec la Corée du Nord, si ce dernier perdure, est une chance à inouïe pour rétablir la paix entre les deux Corées pour le bien des citoyens des deux côtés de la frontière».

Xavier Bettel a aussi abordé les relations économiques entre les deux pays. «Nos pays sont complémentaires dans de nombreux secteurs et les relations sont excellentes», a estimé Xavier Bettel. Il a souligné qu'il existe un grand potentiel de développement entre la Corée et le Luxembourg. Xavier Bettel et Lee Nak-yeon ont conclu d'intensifier les échanges à l'instar des relations académiques, où de nombreux échanges et interactions existent déjà.

En outre, la délégation s'est rendue au Seoul Startup Hub, le plus grand incubateur de start-ups de Corée, visant à favoriser la croissance de 450 start-ups. Fondé en 2017, le centre offre un large éventail de services de soutien à des entrepreneurs et d'autres acteurs intéressés pouvant également y avoir des échanges d'idées.

En marge de cette visite, deux memorandums of understanding ont été signés en présence de Xavier Bettel. D'une part, Luxembourg for Finance a signé au nom de la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) unmemorandum of understanding avec le Seoul Fintech Lab. D'autre part, la Chambre de commerce du Luxembourg et la Chambre de commerce et de l'industrie de Corée ont procédé à la signature d'un memorandum of understanding.

Le Premier ministre Xavier Bettel a ensuite eu l'occasion de visiter le Seoul Fintech Lab, un incubateur contribuant au développement des compétences des entreprises FinTech coréennes. 27 start-up prometteuses de FinTech qui sont supposées diriger l'avenir de l'industrie FinTech coréenne bénéficient de services de mentorat systématiques grâce à des partenariats avec 33 institutions.

Par ailleurs, Xavier Bettel a rencontré des représentants des entreprises Sam Hwa Steel, Hyosung et Doosan, qui entretiennent toutes les deux des sites de production industrielle au Luxembourg.