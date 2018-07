© RTL Archiv

Et ass eent vun de ganz grousse Gesetzer, dat sech Dräierkoalitioun op de Leescht geschriwwen hat.

De Gesetzprojet 7113, fir aus dem RMG, dem „revenu minimum garanti“, ee „revenu d’inclusion sociale“, de sougenannte Revis ze maachen, ass e Méindeg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun ugeholl ginn. D’CSV an d’ADR hu sech awer enthalen.





Chamberkommissioun iwwert de Revis/Reportage Annick Goerens



Mam Revis sollen direkt e puer Ziler erreecht ginn: et soll notamment verhënnert ginn, dass d’Leit an d’Prekaritéit rutschen, et soll versicht ginn, de Concernéierten ze hëllefen, aus der Aarmut erauszekommen a Leit, déi méi schaffen, sollen och méi verdéngen, wat aktuell net de Fall ass.Et gi Verbesserunge mam neie Gesetz, seet den CSV-Deputéierte Marc Spautz, mä et ginn och vill Stéit, déi méi schlecht domadder ewechkommen an dat wär net am Sënn vun engem Revis.

Virdru war et eng Hëllef, fir Leit, déi schlecht dru sinn, dass dat Ganzt awer och elo déi schaffend Leit motivéiere soll, kann de Marc Spautz net verstoen. Vill vun deene Leit, déi de Revis kréien, déi si guer net an der Lag, schaffen ze goen. Déi, wou kënne schaffe goen, géifen einfach eppes drop kréien, eppes, wou den CSV-Politiker hin an hier gerass wier.

11 formell Oppositioune goufen et vum Staatsrot an dofir huet een iwwer déi lescht Woche vill Nobesserungen un technesch Detailer gemaach, erkläert d’Familljeministesch Corinne Cahen, dat virun allem fir Elengerzéier mat engem Kand, déi nëmmen hallef schaffen. Een dee sech engagéiert a wëll schaffe goen, wann e kann, soll dohier och méi kréien, wéi een deen, dat net mécht.

Wéi am Viraus geplangt, kënnt de Gesetzprojet nach virun der Summervakanz, den nächsten Dënschdeg an de Chamberplenum a gëtt debattéiert. D’CSV annoncéiert do wëlle Punkt fir Punkt drop anzegoen, firwat si net mam Revis averstane sinn.