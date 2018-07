X

De Xavier Bettel op d'Fro, ob Adoptiounen och e Sujet waren.



Ebe well dat asiatescht Land hinnen d'Méiglechkeet ginn hat, eng Famill ze grënnen.Südkorea ass jo eent vun deene ganz wéinege Länner, wou et nach méiglech ass fir Lëtzebuerger Famillen, Kanner aus dem Ausland ze adoptéieren.An dofir géifen et ebe vill jonk Lëtzebuerger mat koreaneschen Originne ginn, wéi de Xavier Bettel et ausgedréckt huet, an déi Famillen hätten him mat op de Wee ginn, hir Dankbarkeet zu Seoul zum Ausdrock ze bréngen.En Thema wieren d'Adoptiounen op der Rees net gewiescht, ma vläicht géif sech nach d'Méiglechkeet erginn, ënner 4 Aen doriwwer ze schwätzen.

Südkorea: Aarbechtsvisitt vum Xavier Bettel - Méindeg (02.07.2018) Ëm wirtschaftlech Bezéiungen an ëm politesch relatioune goung et um zweeten Dag vun der Visitt zu Seoul.

Südkorea: Aarbechtsvisitt vum Xavier Bettel - Sonndeg (01.07.2018) Eng Visitt, fir politesch Relatiounen ze verdéiwen an ekonomesch Partenariater auszebauen, déi awer fir déi lëtzebuergesch Gäscht ongewinnt ugefaangen huet.

Zanter dem 1. an nach bis den 3. Juli ass de Lëtzebuerger Premier jo fir eng Aarbechtsvisitt a Südkorea.