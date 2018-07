Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Beim schwiefelfräie Mazout (10 ppm) ass et eng Hausse vun 2,3 Cent op 0,680 Euro de Liter.Den Äerdgas klëmmt ëm 1,7 Cent op 0,788 Euro de Kilo.Beim 95er Bensin ass et eng Hausse fir 1,7 Cent op 1,274 Euro de Liter. Den 98er klëmmt op 1,333 Euro de Liter, datt ass e Plus vun 1,8 Cent.Och 1,7 Cent geet de Mélange 2-T erop, dat op 1,774 Euro de Liter.