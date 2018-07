Vu September u soll de Reseau vu Locatiounsvëloen "Vel’oh" an der Stad Lëtzebuerg zu 100% elektresch funktionéieren.

Esou soll et an der Stad, wou et dacks biergop a biergof geet, méi agreabel ginn, fir mam Vëlo ze fueren, ëmmerhin weit esou e Vëlo 28 Kilo.





Den ale System besteet elo zanter 10 Joer, 8.000 Joresabonnementer ware bis zulescht am Ëmlaf, ronn 12.000 Mouvementer pro Joer hunn déi aktiivste Statioune verzeechent.

850 Elektrovëloen op 85 Statioune soll et geschwënn an der Stad ginn, Lëtzebuerg wier eng vun den éischten europäesche Stied mat 100% elektresche Locatiounsvëloen. E Joresabonnement soll 18 Euro kaschten, eng hallef Stonn pro Trajet kann een dann de Vëlo gratis benotzen, duerno bezilt ee 5 Euro pro Dag. Well d’Abonnementer esou gënschteg sinn, wäert d’Stad um Groussdeel vun den iwwer 12 Milliounen Euro Käschten iwwer 10 Joer sëtze bleiwen, nëmmen 10% dierften duerch d’Abonnementer ofgedeckt ginn.

De ganze Vel'oh-Reseau gëtt op weider Gemengen ausgebaut, esou ënnert anerem bis op Bartreng. Hei gouf déi lescht 5 Joer bannent der Gemeng een elektresche Vëloslokatiounssystem ugebueden. D’Erfarungswäerter aus de leschte Jore wieren éischter gutt gewiescht.





D’Akkue vun de Bartrenger Vëloe sinn no knapp 5 Joer a Betrib zimlech um Enn. D’Gemeng kritt elo déi nämmlecht Vëloen wéi déi an der Stad. De Virdeel ass, datt een un de Stater Reseau ugebonne gëtt. Esou, datt ee mam E-Bike kéint vu Bartreng op de Kierchbierg fueren.

Um ganze Reseau sollen herno iwwer 100 Statiounen ufuerbar an 1.000 Vëloen a Betrib sinn.