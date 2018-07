De Schiessentümpel selwer gesäit nach ganz gutt aus, just de Wee dohinner ass net méi an der Rei. Fir den High-Light vun eisem Tourissem hat den uerge Reen

De Wee bei de Schéissendëmpel / Reportage Nico Graf



De Nico Graf war op der Platz mat enger Fra, där hire Job et ass, sech ëm de Schiessentümpel am Mëllerdall ze këmmeren, an dat ass d' Sandra Bertholet vum regionalen Tourissem-Office. Rendezvous mat hir op der Parkplaz vum Schiessentümpel, e Parking, dee jo astucieusement gutt 500 Meter vum faméise klenge Waasserfall ewech ass. D'Touriste mussen also alleguer zu Fouss bei den Dëmpel goen. Do gëtt et zwee Weeër: deen een, latzeg, um Trottoir laanscht d' Strooss, deen anere lenks vun der Schwarzer Ernz laanscht Hiwwel a Fiels. Just datt een do elo net goe kann, dat well weiderhin d'Gefor besteet, dass den Hang rëtscht.Vun der Heringer Millen aus wier de Wee dann nees op, bis dohinner heescht et da laanscht d'Strooss trëppelen. Trëppelt een also laanscht dës Strooss, erkennt een, no kuerzen honnert Meter, op der anerer Ernz-Säit, eng laang a breet, sandgiel Flaatsch. Dëst , esou d'Sandra Bertholet wier esou en Deel vum Hang dee gerutscht wier. Geologie an der Géigend wier erkennbar a Beweegung. Well genee op dëser Plaz zum Beispill den Trëppelwee driwwer geet, huet dëse misste gespaart ginn. D'Sécherheet wier net garantéiert, wouhier elo och Etüden um Lafe sinn, wéi een dëse Problem léise kéint. Kloer ass: De Wee muss esou bal et geet nees opgoen.

A weider Richtung Schiessentümpel, wou op eemol do am Hank de richteg décke Problem ze gesinn ass: D'Träppleker, déi schwiewen, e bëssen am Sand, a bësse mat guer näischt drënner. Virun 2 Joer goufen dës Trapen eréischt frësch gemaach, sou dass déi zwar an der Rei sinn, just den Hang drënner net méi.

Et ass also gespaart – an domat ee vun de meescht-frequentéierte Wanderpied am Mëllerdall bis op Weideres onméiglech. Eng geologesch Etüd soll also weisen, ob den Hank stabil ass, ob de Pad iwwerhaapt reparabel ass. De Schiessentümpel méi weit do ënnen, keng Angscht, deen ass nach do, an eenzel Touristen turnen och – Méindeg hin, Méindeg hir - op den décken, naasse Fielsen. A fotograféieren a filmen.



Och de Schiessentümpel selwer huet Problemer

Den Dëmpel ass jo eng vun de ganz groussen Attraktioune vum Tourissem am Land, mä wéinst den Iwwerschwemmunge gesäit villes anescht aus, wéi op de bekannte Fotoen: et gëtt futtis Trapen an e Fiels, dee queesch läit.



Schéissdendëmpel, déi Zweet / Reportage Nico Graf



De Wanderpad lénks vun der Strooss vun der Parkplaz erof an Direktioun Schiessentümpel, deen ass zum Deel fort, an d' Trapen, déi sinn zum Deel ënnerspullt a si gespaart, well liewensgeféierlech. Esou wäit, esou schlecht. Mä och um Schiessentümpel flattere rout-wäiss Ofspärbännercher an e Gitter verspäert den Accès op déi ënnescht Plattform vum Site. Wat ass geschitt?D'Sandra Bertholet vum lokalen ORT steet op der Bréck vum Schiessentümpel a weist op en enorme Fiels, dee vun der Säit erbäi op déi ënnescht Trap dréckt. Dëse Fiels wier Ufank dës Joers duerch de ville Reen an den äisegen Temperaturen no ënne gerutscht. De Steen dréckt elo genee op déi Plattform, déi vun de Leit genotzt gëtt fir Fotoen ze maachen.

Leit iwwregens, déi vun iwwerall hierkommen an de Mëllerdall a grad ënner Asiate wier d' Foto, gär och de Selfie mam Schiessentümpel, extrem beléift. Den Touristen ass den Historique vum Schiessentümpel zimlech egal. De Schiessentümpel mat der Bréck gëtt awer op d'Joer 1879 datéiert, dat an deem klassesche romantesche Stil vun dëser Zäit.

Wéi d' Lëtzebuerger am 19. Joerhonnert – fräi nom Bert Brecht – romantesch geglotzt hunn, do hunn se net nëmmen den Huelen Zant um Bock mä och de Schiessentümpel - also d'Bréck an och zum Deel de Waasserfall - gebaut. Déi 3 Kaskade sinn net natierlech gewuess, mee si kënschtlech entstanen, et gouf also vu Mënschenhand nogehollef. D'Fielse sinn zwar do, goufen dunn spéider a Form bruecht.

Well soen: mat Hummer a Schloper geschloe ginn. D'touristesch Fachfra gesäit dat haut cool, fënnt, dass d'Leit aus där Zäit e gutt A dofir haten, wat spéiderhin d'Motiv fir schéi Lëtzebuerger Postkaarte sollt ginn.

Bon, déi Postkaart déi wäert elo e bëssen op Grond vun de Flatterbänner an Ofspärunge leide mussen. An e puer Administratiounen an och zwou Gemengen ginn sech drun a plangen, fir alles erëm ze flécken an ze sécheren.