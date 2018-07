Dräi Suergekanner, déi et an der Vergaangenheet gouf, falen am leschte Rapport iwwert d’Joren 2013 bis 2016 net méi op. Den DP-Deputéierten Eugène Berger resuméiert de Rapport aus senger Siicht.



Wann een déi Suergekanner erausrechent, ass de Rapport excellent, mat klenge Bemierkungen. Et kann een awer soen, datt d'Etablissements publics gutt funktionéieren an och nach konform mam Gesetz sinn. D'Regierung huet an dësem Dossier hir Aufgabe gemaach, dat op d'Basis vun de Recommandatioune vun der Cour des comptes an den Diskussiounen, déi een an der Kommissioun hat.





Extrait Gast Gibéryen



Den ADR Deputéierte Gast Gibéryen hat de Rapport vun der Cour des comptes virgedroen. Fir hien huet d'Regierung hei net vill domadder ze dinn. Et kann ee feststellen, datt bal all d'Etablissements publics besser do stinn, wéi dat virun e puer Joer de Fall war. Dat ass dorobber zeréckzeféieren, datt d'Cours des comptes systematesch hir Aarbecht gemaach huet, mat Kontrollen a Rapporten. Donieft gouf ëmmer vun der Chamberkommissioun an der Cours des comptes nogefrot hunn, hu sech déi eenzel Etablissement lues a lues konform mat de Feststellunge gemaach.

Vu, dass de Fonds du Logement jo grad eréischt nei opgestallt ginn ass, wéilt een e sech elo mol nei etabléiere loossen an dann zu engem méi spéide Moment nach eng Kéier drop zeréckkommen.